Подгорица, 21 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Стоимость минимальной потребительской корзины в Черногории за сентябрь, по данным статистического ведомства Monstat, составила 665,1 евро, что на 0,9 процента больше, чем в августе.

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«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 289,4 евро, что на 1,4 процента больше, чем в августе», — говорится в сообщении.

Статистики заявили, что расходы на непродовольственные товары и услуги составили 375,7 евро, что на 0,5% больше, чем в августе.