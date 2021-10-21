Пермь, 21 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Пермском крае прогнозируют сильный снегопад. Как сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета, осадки начнутся вечером 21 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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С западной части региона снежный фронт последует в сторону Перми. При этом будет ветрено, а температура воздуха не достигнет отрицательных значений. В ночь на 22 октября потеплеет. Осадки прекратятся и начнут быстро таять.

Снегопады продолжатся 23 октября на севере и в горной части края. Еще одна порция осадков (5−10 мм) прогнозируется 24 октября в южной части Прикамья.