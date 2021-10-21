Бишкек, 21 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Резкий рост цен на октябрьские поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Киргизию привел к закрытию более 40 автозаправочных станций, сообщает 21 октября Ассоциация нефтетрейдеров.

Mustangoil.ru Бензин

«В начале октября 2021 года произошел рост отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России более чем на $100 за тонну по сравнению с сентябрем. На рост повлияли два фактора: увеличение спроса и ограничение предложения. Так же, закрылись на ежегодный плановый ремонт Омский и Орский НПЗ. На сегодня в себестоимость октябрьской поставки ГСМ выше на 8,9 сома за литр, чем розничная цена на АЗС. Дальнейшее сдерживание цен на ГСМ на внутреннем рынке приведет к остановке деятельности АЗС по всей стране», — рассказал глава Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

Как сообщает 24. kg, нефтетрейдеры предлагают с 1 ноября по 31 декабря снизить ставки акцизного налога на бензин и дизельное топливо и освободить поставки топлива от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Торговцы бензином утверждают, что это позволит сохранить розничные цены на уровне октября, и не увеличивать цену ГСМ на 8,9 сома (7,5 рубля) до конца года. При этом плановые налоговые поступления на 2021-й в госбюджет от нефтяного сектора будут выполнены в полном объеме.

В качестве альтернативного варианта предлагается постепенно повысить стоимость бензина на 8,9 сома за литр до конца года. Предлагается повысить цену ГСМ в течение октября на 1,5 сома (1,2 рубля), в ноябре — на 4,9 сома (4,2 рубля) и в декабре — на 2,5 сома (2,1 рубля).

ИА REGNUM напоминает, что 13 октября власти России согласились увеличить объём импорта в Киргизию без обложения вывозной пошлиной бензина до 650 тысяч тонн в год и дизельного топлива — до 550 тысяч тонн.

Читайте также: Россия увеличила беспошлинные поставки нефтепродуктов в Киргизию