Калининград, 21 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Цеха по производству сложного грузоподъемного оборудования для терминалов морских и речных портов, железнодорожных терминалов и платформ по добыче нефти ОАО «Балткран» следует сделать «веселее». Такой совет руководству предприятия дал премьер-министр России Михаил Мишустин при посещении этого завода в Калининграде, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Можно совет? Сделайте чуть повеселее здесь вид», — сказал Мишустин.

В качестве примера он назвал случай во время своей работы на посту главы Федеральной налоговой службы России.

«Когда я работал в налоговой службе, мы делали центр обработки данных. Мы приехали, по технологическим процессам прошли, всё было хорошо, но только серые унылые стены давали очень грустное настроение тем сотрудникам с весёлыми глазами и хорошим настроением, которые туда пришли. Вы знаете, что мы придумали? Детские рисунки детей наших сотрудников, которые просто напечатаны на большом плакате. Три копейки стоит», — сказал Мишустин.