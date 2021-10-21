Калининград, 21 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В рамках исполнения государственных контрактов необходимо увеличить объем авансовых платежей исполнителям. Об этом 21 октября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин при посещении ОАО «Балткран» в Калининграде, передает корреспондент ИА REGNUM.

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На данный момент оплата исполненных госконтрактов происходит в течение 60 дней. Поэтому увеличение размера предоплаты по выполнению госзакупки является востребованным элементом стимулирования.

«Поддержу, чтобы авансирование было больше. Оно позволяет не привлекать кредитные ресурсы, увеличивать фонд оплаты труда и цикл сокращать. Это поддержано будет, но есть обратная сторона медали — от недобросовестных подрядчиков. Тендер никто не отменял, есть конкурсные процедуры. Я ФАС, МЭР, Минпромторгу поручение прямое даю — посмотреть. Думаю, что надо увеличивать авансирование. Надо, чтобы посмотрели позицию трёх ведомств», — сказал Мишустин.