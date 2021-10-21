Уфа, 21 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Студенты колледжей Башкирии с 29 октября по 7 ноября текущего года учиться не будут из-за объявления этих дней нерабочими. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Во время нерабочих дней в ноябре в детских садах Башкирии будут работать дежурные группы.

Отмечается, что школы Башкирии в текущем году уйдут на каникулы по календарному учебному графику с 29 октября по 7 ноября. При этом вопрос о досрочном введении каникул в школах региона не рассматривается.

«Студенты колледжей Республики Башкортостан также не будут учиться в этот период, в связи с объявлением нерабочих дней», — говорится в сообщении пресс-службы.