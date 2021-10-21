Москва, 21 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о банковских лимитах на число кредитов для граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк

Законопроектом предлагается ввести в систему макропруденциального регулирования, применяемого Банком России, новый инструмент — прямые количественные ограничения максимально допустимой доли отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала.

Период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения, а также значения характеристик кредитов (займов), для которых устанавливаются прямые количественные ограничения, также предполагается определять решением совета директоров Банка России.

Положения законопроекта применяются в отношении кредитов, предоставленных физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, за исключением ипотеки, автокредитов и кредитов на финансирование по договору участия в долевом строительстве.

Виды кредитов (займов), к которым могут быть применены прямые количественные ограничения, характеристики указанных кредитов (займов), а также порядок применения в отношении указанных кредитов (займов) прямых количественных ограничений будут установлены нормативным актом Банка России.

Ограничения предполагается дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам или отнесения кредитных организаций к системно значимым.

Информацию об ограничении для банка или МФО будет доведена до сведения клиентов как в офисах, так и на сайтах.

Законопроектом также вводится ответственность за несоблюдение кредитными организациями и микрофинансовыми организациями прямых количественных ограничений — Банк России вправе установить повышенные значения надбавок к коэффициентам риска и (или) применить меры административного воздействия, в частности, наложить штраф, ограничить проведения отдельных операций.

Таким образом планируется повлиять на политику банков и МФО, которые увлекаются кредитованием населения несмотря на риски невозврата займов.

Вместе с тем сейчас уже предусмотрен комплекс мер, позволяющих Банку России эффективно регулировать кредитный рынок: это и ограничение предельного значения полной стоимости кредита, и расчет показателя долговой нагрузки заемщика, право установления в качестве меры, направленной на снижение угроз финансовой стабильности Российской Федерации, надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов из числа включаемых в расчет нормативов достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы), а также прямые количественные ограничения на проведение отдельных операций.

В Госдуме обратили внимание на то, что нормы не коснутся ломбардов.