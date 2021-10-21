Черкесск, 21 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Из Карачаево-Черкесии на службу в армию в осенний призыв 2021 года будут направлены более 400 новобранцев. Всего на призывные пункты в период осенней призывной кампании вызовут около 3000 призывников.

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Напомним, старт призыву на срочную армейскую службу был дан 1 октября, он продлится до 31 декабря 2021 года. Все время призыва в военных комиссариатах будут строго соблюдаться меры осторожности, введенные из-за коронавируса, в том числе дезинфекция помещений, соблюдение масочного режима, социального дистанцирования.

Все сотрудники военкоматов прошли вакцинацию против COVID-19, а для призванных на службу проведут тестирование на коронавирус и антитела к нему. На сборных пунктах для этого специально оборудована лаборатория.