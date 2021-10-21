Бишкек, , 15:26 — REGNUM При самом благоприятном раскладе Киргизии, возможно, удастся выйти из энергетического кризиса в 2024 или 2025 году. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на республиканском совещании глав органов местного самоуправления сегодня, 21 октября.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, сейчас республика вынуждена импортировать электроэнергию из Казахстана, Узбекистана и Туркмении по цене около 2 сомов (1,67 рубля) за киловатт-час, но продавать её населению по 0,77 сома (0,64 рубля).

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Глава государства отметил, что ранее министр энергетики неоднократно призывал население «выключать свет днем и экономить электричество», чтобы накопить воду для Токтогульской ГЭС.

«Если мы будем использовать воду в Токтогульском водохранилище в своих интересах и только на электричество, то воды в Токтогульском водохранилище хватит на зиму с избытком. Но тогда с весны до зимы нам придется полностью закрыть водохранилище, чтобы собрать воду. Если мы так поступим, то летом соседние страны останутся без поливной воды», — сказал он.

Жапаров подчеркнул, что засуха в соседних странах будет иметь серьезные последствия не только для них, но и для Киргизии.

«Поэтому соседи помогают нам в плане поставок электричества, зерна и муки. Потому как мы, несмотря на то, что стоим у истоков рек, все же не можем полностью себя обеспечить продовольствием», — констатировал президент.

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