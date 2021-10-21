Таллин, 21 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум.

Узбекистан

Глава делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), депутат парламента страны от правящей Реформистской партии Мати Райдма станет наблюдателем на президентских выборах в Узбекистане.

Об этом сообщила канцелярия эстонского парламента, отметив, что выборы пройдут в воскресенье, 24 октября нынешнего года.

«За последние годы Узбекистан провел ряд реформ, и предстоящие выборы предоставят возможность показать, как они работают на практике», — заявил Райдма.

По его мнению, то, что в Узбекистан приедет множество международных наблюдателей, свидетельствует о том, что международное сообщество готово поддержать Узбекистан и народ этой страны на пути демократического развития. Всего в миссии по наблюдению за выборами в Узбекистане участвуют более 300 наблюдателей.

На пост президента Узбекистана претендуют пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Шавкат Мирзиёев.