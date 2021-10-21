Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» не смогут вернуть себе власть в Грузии ни в каких масштабах. Об этом 21 октября заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили Ahlibeyt.ge

Глава правительства назвал предшественников «садистами» и выразил уверенность, что население Грузии помнит об этом и не проголосует за них на предстоящих выборах в органы местного самоуправления.

«Мы хорошо помним период правления садистов. Это помнят все мегрелы, все жители Самегрело. Я хочу сказать всем, что правление Саакашвили не может вернуться и не вернётся нигде. Не только в стране, но и ни в одном муниципалитете», — сказал Гарибашвили.

Он также пообещал, что второй тур выборов пройдёт в максимально прозрачной обстановке, чтобы ни кого не возникло вопросов в честности подсчета голосов.

Напомним, первый тур выборов в Грузии прошёл 2 октября, второй тур пройдёт 30 октября. Во время первого тура правящая партия «Грузинская мечта» получила больше всего мест в горсобраниях, но почти везде не набрала больше половины мест. На втором туре будут избирать мэров в 20 городах и муниципалитетах.

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