Екатеринбург, 21 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Жительнице Екатеринбурга удалось взыскать с дорожников более 500 тыс. рублей после падения на скользком тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Суд

Установлено, что, поскользнувшись на тротуаре, пожилая женщина получила серьезные травмы. В результате ей потребовалась дорогостоящая операция. Кроме того, горожанка потратила значительную сумму на уход за собой в рамках заключенного договора, поскольку не могла самостоятельно себя обслуживать. Расходы возникли и на лекарства.

Пострадавшая просила взыскать у компании, которая должна была контролировать состояние тротуара, более 1 млн рублей. Однако Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск лишь частично, обязав компанию выплатить пострадавшей 500 094 рубля.

Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляцию. Рассмотрев все материалы дела, Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Учреждение обязано выплатить екатеринбурженке 500 094 рубля.