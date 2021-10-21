Лондон, 21 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Список машин, которые чаще всего используются в съемках фильмов ужасов, составили специалисты британского издания Bristol Street Motors.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

Для того, чтобы составить такой список, специалисты издания изучили все хорроры Топ-50 издания Empire. Так, в 13 фильмах подобного жанра были задействованы пикапы Ford F-series. Отмечается, что пикапы американского бренда чаще снимают в малобюджетных картинах категории B.

Вторым в списке оказалась еще одна модель Ford — Crown Victoria. Третье и четвертое места заняли Chevrolet C/K и Cadillac Fleetwood соответственно.

Также в список вошли: Ford Custom, Ford LTD Country Squire, Volkswagen Beetle, Ford Escort, Ford Mustang и Ford Transit.

Ранее компания Lexus представила десять моделей машин, которые посвящены фильму «Вечные» от Marvel.

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