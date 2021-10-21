Названы машины, которые чаще всего появляются в фильмах ужасов
Лондон, 21 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Список машин, которые чаще всего используются в съемках фильмов ужасов, составили специалисты британского издания Bristol Street Motors.
Для того, чтобы составить такой список, специалисты издания изучили все хорроры Топ-50 издания Empire. Так, в 13 фильмах подобного жанра были задействованы пикапы Ford F-series. Отмечается, что пикапы американского бренда чаще снимают в малобюджетных картинах категории B.
Вторым в списке оказалась еще одна модель Ford — Crown Victoria. Третье и четвертое места заняли Chevrolet C/K и Cadillac Fleetwood соответственно.
Также в список вошли: Ford Custom, Ford LTD Country Squire, Volkswagen Beetle, Ford Escort, Ford Mustang и Ford Transit.
Ранее компания Lexus представила десять моделей машин, которые посвящены фильму «Вечные» от Marvel.
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