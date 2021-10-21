Калининград, 21 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Предоставление государством квот на закупку продукции того или иного предприятия является правильной и востребованной мерой поддержки производителя. Об этом 21 октября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин при посещении ОАО «Балткран» в Калининграде, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Во время посещения предприятия ему был задан вопрос относительно квот на закупку продукции «Балткрана».

"Квотирование — абсолютно правильный подход, но он важен для нас, чтобы поддержать российских производителей», — сказал Мишустин.

Однако если государство даёт квоты, то и производство было достаточным, чтобы их закрыть, отметил председатель правительства России.

«Это тоже непростая вещь, но, я думаю, что мы тоже даём такое поручение коллегам посмотреть по квотам отраслевые сегменты», — подчеркнул Мишустин.