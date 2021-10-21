Уфа, 21 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Материал об административном правонарушении в отношении пожилой женщины, которую задержали на вокзале, поступил в суд Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Стерлитамакского городского суда.

Пенсионерка

Сообщается, что в суд поступил материал об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст.19.3 КоАП РФ в отношении местной жительницы.

«Согласно протоколу об административном правонарушении от 17 октября 2021 года гражданка З. при задержании за нарушением требований указа главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» […] в связи с угрозой распространения […] новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» в салоне пассажирского автобуса оказала неповиновение законным требованиям сотрудников полиции», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Так, на требования стражей порядка пройти в стационарный пост полиции для составления протокола женщина «категорически отказывалась выходить из автобуса, хваталась руками за сиденья, упиралась ногами, вела себя неадекватно и агрессивно в отношении сотрудников полиции, пытаясь вызвать чувство сострадания со стороны других пассажиров и настроить их против сотрудников полиции».

Отмечается, что судебное заседание было назначено на 20 октября 2021 года, но было отложено на 21 октября 2021 года из-за необходимости вызова и допроса свидетелей происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии задержали пенсионерку за попытку уехать на автобусе без справки.