Москва, 21 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Основные проблемы бизнеса из-за введения локдауна связаны с непредсказуемостью этого решения. Об этом 21 октября сообщил глава московского отделения» Партии Роста» Дмитрий Пурим.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

«Выручка предприятий сферы услуг сократится на 2−3% в годовом исчислении», — оценил потери бизнеса эксперт.

Он отметил, что эта цифра, в пересчёте на чистую прибыль, для многих будет означать отрицательный результат работы квартала, поэтому предприятиям нужно компенсировать расходы на зарплату сотрудникам, аренду недвижимости и оплату жилищно-коммунальных услуг в виде предоставления грантов на развитие бизнеса.

Пурим уверен, что подобных мер можно было бы избежать, если бы о новых ограничительных мерах было известно заранее, и бизнес смог подготовиться. Например, согласовать сроки отпуска сотрудникам, снизить расходы на содержание, закупки продуктов питания и других ежедневных потребительских товаров.

«Что касается предприятий, которым «посчастливилось» быть зарегистрированным в Москве, но ведущие деятельность вне столицы, им придётся ещё хуже. Некоторые, я знаю, уже собираются игнорировать локдаун и обеспечивать минимальное присутствие в офисах, чтобы не остановить производственные процессы. Если за это последуют какие-то санкции, то не исключено, что компании сменят регистрацию с Москвы на регион с более предсказуемой политикой властей», — сказал глава столичного отделения партии.

Он подчеркнул, что возможное введение локдауна нужно было проговаривать с бизнесом, и основная мера не в самих ограничениях, а в их непредсказуемости.

«Властям необходимо более тщательно и профессионально проводить разъяснительную работу среди москвичей, и московских компаний. Предсказуемость в принятии даже не желательных и не популярных мер может уменьшить потери от их последствий как минимум вдвое», — заявил Пурим.