Рязань, 21 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Рязанской области бывшему отчиму 15-летнего подростка и его сожительнице предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Sledcom.ru Следственный комитет

По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, назначено 30 различных судебных экспертиз. Во время обыска по месту жительства обвиняемых обнаружены и изъяты записи по оккультизму и полотенце со следами крови, которая по заключению эксперта принадлежит убитому подростку. Также следы крови несовершеннолетнего обнаружены в салоне и багажнике автомобиля бывшего отчима.

Напомним, тело мальчика со следами насильственной смерти обнаружено 13 октября 2021 года в лесополосе около деревни Земенки Рязанского района. Ход расследования уголовного дела находится на контроле центрального аппарата СК.