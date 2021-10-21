Москва, 21 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Поправки в Бюджетный кодекс РФ дадут правительству возможность максимально оперативно принимать решения в интересах граждан, однако Госдуме необходимо обеспечить в этом вопросе контроль. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Принятые Госдумой в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс закрепляют на постоянной основе право правительства в ряде случаев вносить по согласованию со специальной парламентской комиссией изменения в сводную бюджетную роспись без необходимости принимать поправки в закон о федеральном бюджете. В том числе, речь идет о перераспределении до 10% средств на реализацию государственных программ (между программами, структурными элементами и годами). Также предлагается сделать постоянным право использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх объема, заложенного в федеральном бюджете (в размере до 1% ВВП), если цены на нефть упали ниже базового уровня.

«Ранее эти нормы были приняты нами как временные меры на период борьбы с пандемией, чтобы дать правительству возможность действовать в этих условиях максимально оперативно», — напомнил Володин, отметив, что это было правильное решение.

Государству в этот сложный период своевременно поддержало граждан, регионы и бизнес, напомнил также спикер Госдумы.

Володин обратил внимание на то, что был разработан и одобрен Общенациональный план действий, на его реализацию за счет средств Резервного фонда израсходовано 1,86 трлн рублей. Только на поддержку семей с детьми из федерального бюджета было направлено более 900 млрд рублей, еще 197 млрд — на поддержку граждан, оставшихся без работы, на специальные выплаты врачам и медперсоналу — более 231 млрд рублей, на создание дополнительных койко-мест, строительство и оснащение больниц и лабораторий по всей стране — почти 100 млрд, еще порядка 60 млрд рублей пошло на закупку специального оборудования и средств индивидуальной защиты, а на прямую финансовую поддержку региональных бюджетов в 2020 году было выделено 300 млрд рублей.

«Правильно сегодня обсудить вопрос наделения правительства этими полномочиями на постоянной основе. Но еще раз подчеркну — нам необходимо обеспечить в этом вопросе контроль», — сказал Володин.