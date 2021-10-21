Екатеринбург, 21 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Авиакомпания «Уктус» погасила задолженность перед работниками в размере 7,5 млн рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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В ходе проверки прокуратура выявила нарушения трудового законодательства. Оказалось, что авиакомпания не выплачивала работникам заработную плату в марте и апреле 2021 года. В результате образовалась задолженность.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственный орган, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

После вмешательства прокуратуры авиакомпания погасила задолженность в полном объеме. Кроме того, перевозчику придется выплатить штраф.