Киев, 21 октября 2021, 15:14 — REGNUM Лицо посла Индонезии на Украине Юдди Криснанди изобразили на украинской почтовой марке, сообщает Rakyat Merdeka.
Появление посла на почтовых марках — дань заслугам Юдди Криснанди в улучшении дружеских отношений между Индонезией и Украиной.
Посол Индонезии расширяет сотрудничество с Украиной в различных областях на протяжении 4,5 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил о потенциале сырого пальмового масла.
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