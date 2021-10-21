Киев, , 15:14 — REGNUM Лицо посла Индонезии на Украине Юдди Криснанди изобразили на украинской почтовой марке, сообщает Rakyat Merdeka.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Появление посла на почтовых марках — дань заслугам Юдди Криснанди в улучшении дружеских отношений между Индонезией и Украиной.

Посол Индонезии расширяет сотрудничество с Украиной в различных областях на протяжении 4,5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил о потенциале сырого пальмового масла.

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