Махачкала, 21 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Дагестане отправили под суд организованную группу из числа сотрудников правоохранительных органов и судебной власти, промышлявших мошенничеством. В группу входили пять человек. Согласно разработанной ими схемы они вводили в заблуждение водителей автотранспортных средств, привлеченных к административному наказанию в виде лишения водительских прав, и получали с них от 35 тыс рублей до 100 тыс. рублей.

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За эти деньги члены преступной банды обещали своим клиентам погасить или отменить назначенное им административное наказание, сообщили 21 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону. После получения «благодарности» злоумышленники вносили изменения в компьютерные данные, имея доступ к специальной программе. Эти действия производились незаконным путем, хотя 24 водителя поверили в то, что наказание с них снимается на вполне законных основаниях.

В настоящее время уголовные дела в отношении троих участников преступной схемы переданы в суд, в отношении остальных двоих правоохранителей расследование продолжается.

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