Кострома, 21 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В костромском общественном транспорте для изучения пассажиропотока устанавливают камеры. Об этом сообщает администрация города.

Gradkostroma.ru Общественный транспорт. Кострома

Напомним, сейчас сфера перевозок в Костроме находится в переходной стадии. Исследованием пассажиропотока до апреля 2022 года в городе будет заниматься московская компания — ООО «Центр Экономики Инфраструктуры». Это необходимо, чтобы сформировать удобные маршруты с учётом появления новых микрорайонов, скорректировать количество машин на линии, дать рекомендации по их замене. Результаты работы лягут в основу требований, на основе которых с частными перевозчиками будут заключать долгосрочные пятилетние контракты на перевозку пассажиров.

В общей сложности в автобусах установят более 30 камер. С их помощью посчитают количество людей, пользующихся транспортом в разное время суток в будние и выходные дни. В работе будут учтены данные ГЛОНАСС, сотовых операторов, системы оплаты проезда. Кроме этого подрядчик проведёт телефонный опрос населения и анкетирование граждан. Опрос, где людям предлагают оценить качество обслуживания в автобусах и троллейбусах, указать их главные недостатки и достоинства уже доступен в интернете.

«Те предварительные данные, которые мы сейчас получаем и анализируем, уже позволяют сделать вывод, что по сравнению со многими российскими городами в Костроме довольно неплохой общественный транспорт. Конечно, проблемы есть, и пассажиры с ними сталкиваются. Это не точное соблюдение расписания, малое количество рейсов в вечернее время, очень много дублирующих маршрутов. По итогам нашей работы Кострома получит целый ряд предложений, касающихся улучшения качества транспортного обслуживания пассажиров» , — пояснил заместитель директора «Центра экономики инфраструктуры» Владимир Свириденков .

Предварительные результаты исследований станут известны через 1−2 месяца. Завершить весь комплекс работ по условиям контракта московская компания должна до апреля 2022 года.