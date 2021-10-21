Кострома, 21 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В костромском общественном транспорте для изучения пассажиропотока устанавливают камеры. Об этом сообщает администрация города.

Gradkostroma.ru
Общественный транспорт. Кострома

Напомним, сейчас сфера перевозок в Костроме находится в переходной стадии. Исследованием пассажиропотока до апреля 2022 года в городе будет заниматься московская компания — ООО «Центр Экономики Инфраструктуры». Это необходимо, чтобы сформировать удобные маршруты с учётом появления новых микрорайонов, скорректировать количество машин на линии, дать рекомендации по их замене. Результаты работы лягут в основу требований, на основе которых с частными перевозчиками будут заключать долгосрочные пятилетние контракты на перевозку пассажиров.

В общей сложности в автобусах установят более 30 камер. С их помощью посчитают количество людей, пользующихся транспортом в разное время суток в будние и выходные дни. В работе будут учтены данные ГЛОНАСС, сотовых операторов, системы оплаты проезда. Кроме этого подрядчик проведёт телефонный опрос населения и анкетирование граждан. Опрос, где людям предлагают оценить качество обслуживания в автобусах и троллейбусах, указать их главные недостатки и достоинства уже доступен в интернете.

«Те предварительные данные, которые мы сейчас получаем и анализируем, уже позволяют сделать вывод, что по сравнению со многими российскими городами в Костроме довольно неплохой общественный транспорт. Конечно, проблемы есть, и пассажиры с ними сталкиваются. Это не точное соблюдение расписания, малое количество рейсов в вечернее время, очень много дублирующих маршрутов. По итогам нашей работы Кострома получит целый ряд предложений, касающихся улучшения качества транспортного обслуживания пассажиров», —пояснил заместитель директора «Центра экономики инфраструктуры» Владимир Свириденков.

Предварительные результаты исследований станут известны через 1−2 месяца. Завершить весь комплекс работ по условиям контракта московская компания должна до апреля 2022 года.