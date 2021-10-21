Севастополь, 21 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Заведения общепита, театры, кинотеатры, салоны красоты будут закрыты в Севастополе на период действия нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом 21 октября на заседании правительства города заявил губернатор Михаил Развожаев.

Sev.gov.ru Михаил Развожаев

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«Предлагаю с 30 октября по 7 ноября сделать полный стоп по учреждениям культуры и спорта. Спектакли и другие запланированные мероприятия надо перенести на более поздние сроки. Это же касается кинотеатров. По бизнесу — то же самое. Общепит, кроме обслуживания навынос, салоны и все, что касается необязательного посещения», — цитирует губернатора «Новый Севастополь».

При этом, по заявлению Развожаева, продлевать нерабочую неделю пока не намерены: власти города рассчитывают, что благодаря усиленной вакцинации к середине ноября эпидемиологическая обстановка улучшится.

21 октября в Севастополе подтверждено 302 новых случая — это очередной рекорд суточной заражаемости для города. Всего в городе ковид выявили 35 708 человек. За сутки скончались восемь человек, всего жертвами инфекции в Севастополе стали 1 221 человек.