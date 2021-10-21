Ташкент, 21 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Природа Джизакской области Узбекистана благоприятна для развития как внутреннего, так и международного туризма. В этой сфере будут реализованы проекты на сумму 300 миллионов долларов с созданием 25 тысяч рабочих мест. Об этом по итогам поездки президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 21 октября сообщает пресс-служба главы государства.

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«В целом в сфере малого бизнеса и услуг за счёт работы в разрезе махаллей (крупных кварталов) в области будет создано 100 тысяч новых рабочих мест», — уточнили в пресс-службе.

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Также сообщается, что в течение следующих пяти лет экспорт Джизакской области увеличится более чем в три раза и достигнет 620 миллионов долларов в год, из которых промышленный экспорт составит 500 миллионов долларов.