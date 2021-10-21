Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Дамбу Санкт-Петербурга закроют из-за надвигающегося шторма и угрозы наводнения. Об этом 21 октября проинформировали в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга.

Dambaspb.ru Петербургская дамба в Финском заливе

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

«Для предотвращения угрозы наводнения принято решение о задействовании комплекса защитных сооружений, — говорится в сообщении. — По предварительно разработанному плану оперативный персонал займет рабочие места в 00:00 мск 22 октября, время начала закрытия комплекса — 02:00 мск. По результатам мониторинга метеорологической обстановки фактическое время начала маневрирования затворами КЗС может быть изменено».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к вечеру 21 октября в Северо-западному региону подойдет обширный и глубокий атлантический циклон. Ожидается резкое понижение атмосферного давления и усиление ветра юго-западного направления скоростью до 25−28 м/с. Это приведет к изменению гидрологической обстановки и повышению уровня воды в устье Невы выше критических значений.

Напомним, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем 22 октября в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, западный, порывами до 18 м/с, в прибрежных районах до 24 м/с.