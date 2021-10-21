Таллин, 21 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Требование носить медицинские маски в Эстонии стало более конкретным и строгим — теперь в качестве средства защиты лица нельзя использовать шарфы, рукава, банданы и прочие элементы одежды.

В маске

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Об этом сообщил местный портал ERR ссылкой на распоряжение правительства, вступившее в силу 21 октября нынешнего года.

Также изменился прежний порядок отказа от ношения масок — теперь надо иметь с собой справку от врача, если человек не может носить маску по причине здоровья. Прежний порядок, когда такому человеку верили на слово, больше не действует.

За соблюдением ужесточения правил ношения масок в учреждениях торговли и оказания услуг должны будут следить торговцы и работники заведения, в помещениях которых человек находится.

Во избежание распространения вируса люди в этих помещениях должны быть рассредоточены.