Ташкент, 21 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Джизакской области Узбекистана в ближайшие пять лет планируется реализовать более четырёх тысяч крупных, средних и малых инвестиционных проектов на общую сумму 12 миллиардов долларов и создать 120 тысяч рабочих мест. Об этом по итогам поездки президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 21 октября сообщила пресс-служба главы государства.

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«Особое внимание будет уделено развитию промышленности на основе идеи «Производите в Джизаке», — отмечено в сообщении.

В частности, планируется расширить территорию свободной экономической зоны «Джизак» и разместить в ней более 90 промышленных проектов на сумму 800 миллионов долларов.

«Намечено увеличить количество малых промышленных зон с 23 до 40 и реализовать в них 375 проектов на 201 миллион долларов», — добавили в пресс-службе.

Также в городах и районах предусматривается создание множества предприятий в области машиностроения, электротехники, энергетики, индустрии строительных материалов, пищевой промышленности, текстильного, кожевенно-обувного, фармацевтического производства.