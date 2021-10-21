Киев, 21 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Прогноз по росту ВВП Украины в нынешнем году снижен национальным банком страны (НБУ) с 3,8% до 3,1%. Об этом 21 октября сообщается на сайте НБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году», — говорится в сообщении.

Также указывается, что неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей и последствия глобальных логистических проблем будут ограничивающим выпуск украинской промышленности и сдерживающим темпы восстановления экономики фактором и в 2022 году.

«Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%. В 2023 году экономика вырастет на 4%», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что вступление Украины в НАТО сделает этот военный блок гораздо сильнее.