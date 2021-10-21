Ереван, , 14:58 — REGNUM Член совета неправительственной организации (НПО) «Насильственно перемещенное из Шуши армянское население» Ашот Арутюнян обвинил президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна в намерении «распустить армию». Это заявление представитель НПО сделал 21 октября в парламенте Армении.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, карабахский лидер это сказал ему лично и сообщил, что так требует азербайджанская сторона. Общественника возмутила такая позиция.

«Азербайджанцы много чего хотят. Пускай головой об стену бьются. Ты должен сохранить нашу армию», — сказал Ашот Арутюнян.

Его слова опровергла пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян. Она заявила изданию «Арцахпресс», что Араик Арутюнян не говорил о намерении распустить армию.

«Вопрос о расформировании Армии обороны Арцаха не стоит в повестке дня правительства Арцаха. Все обсуждения, связанные с АО Арцаха, касаются реорганизации, перевооружения, модернизации и других вопросов», — сказала Аванесян.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. В ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.