Пекин, 21 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. На китайском авторынке представлен новый кроссовер Lynk&Co 09. Об этом сообщается на сайте компании.

Sina Lynk & Co 09

Начальная версия новинки, стоимостью 265 900 юаней, оказалась дешевле, чем внедорожник Volvo XC90, с которым Lynk&Co 09 делит платформу. Однако данные модели будет конкурировать только на авторынке Китая, постольку на европейском авторынке новая модель китайской марки представлена не будет.

Lynk&Co 09 немного длиннее модели шведского бренда. Длина новинки составляет 5042 мм. При этом размер колесной базы равен 2984 мм.

Моторная линейка Lynk&Co 09 состоит только из гибридных установок. Мягкий гибрид основан на двухлитровом турбированном двигателе, который дополняет 48-вольтовый стартер-генератор. Суммарная мощность этой системы составляет 252 л. с.

Агрегатируется мотор с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Подключаемый гибрид получит дополнительно электромотор. Производительность такой установки составит 430 л. с.

Напомним, в начале сентября текущего года компания Lynk & Co на автовыставке в Чэнду представила «заряженную» версию купе-кроссовера Lynk & Co 05+.

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