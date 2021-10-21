Москва, 21 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Российского гражданина, обвиняемого в попытке хищения 210 млн рублей, экстрадирует Хорватия. Об этом сообщили 21 октября в пресс-службе Генпрокуратуры.

Victor Задержание

Следствие полагает, что в июне 2019 года Дмитрий Осинин и его сообщник попытались завладеть деньгами и частью имущества руководителей компании «ЛТК «Свободный Сокол». Они знали, что против руководителей завели уголовное дело, и пообещали за вознаграждение вывести их из-под уголовной ответственности, хотя на самом деле сделать этого не могли.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Хорватии экстрадируют в Россию гражданина РФ Дмитрия Осинина, который обвиняется в покушении на мошенничество», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Мужчину доставят в Москву в сопровождении спецконвоя. После того, как задуманное преступление Осинин и его сообщник не смогли довести до конца, мужчина покинул Россию. Его объявили в международный розыск и задержали в Хорватии в июле 2021 года. После этого Генпрокуратура попросила выдать его для привлечения к уголовной ответственности.

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