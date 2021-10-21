Волгоград, 21 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Аннулировать актовую запись о своей смерти потребовал через суд житель Волгограда. Мужчину по ошибке похоронила собственная сестра, сообщили ИА REGNUM 21 октября в объединённой пресс-службе судов региона.

Kakprosto.ru Суд

В июне 2021 года женщина обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении брата. Сотрудники правоохранительных органов сообщили женщине, что возле школы в Тракторозаводском районе Волгограда обнаружено тело неизвестного мужчины. В отделе Следственного комитета по региону предоставили родственнице протокол и фототаблицу к протоколу с места происшествия, изучив которые женщина сообщила, что неизвестный мужчина — её родной брат. Затем в морге, после внимательного осмотра тела, она ещё раз подтвердила свои слова. В результате 30 июня 2021 года отделом ЗАГС администрации Тракторозаводского района Волгограда была составлена актовая запись о смерти.

Однако в июле 2021 года «умерший» мужчина вернулся домой в Волгоград из Ростова-на-Дону, куда уехал на несколько дней на заработки. Для возвращения «к жизни» ему пришлось обратиться в суд. Сестра истца 31 июля 2021 года обратилась в следственный отдел с заявлением об ошибочном признании брата погибшим. Личность захороненного мужчины установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, им оказался житель Краснодарского края.

Суд пришёл к выводу, что запись акта о смерти в отношении истца, составленная отделом ЗАГС, подлежит аннулированию. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящий суд.