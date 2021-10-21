Самара, 21 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Ответственность за попрошайничество могут ввести в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Леонид Нечаев. 1975. СССР Попрошайки

Инициатором изменений в областной закон «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» стали сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что сотрудники полиции региона получают от граждан обращения о необходимости принятия полицией мер в отношении лиц, которые занимаются бродяжничеством и попрошайничеством в регионе. При этом федеральным и региональным законодательством юридическая ответственность за такие деяния со стороны граждан не установлена.

Соответствующий законопроект разработан главным управлением правового обеспечения аппарата Самарской губернской думы.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что «на территории Российской Федерации всё еще сохраняется тенденция прошлых лет по организации попрошайничества в виде самостоятельной формы криминального бизнеса, внешнюю сторону которого составляет деятельность «профессиональных нищих», которые осуществляют свою «работу» в пользу иных лиц — организаторов, остающихся вне поля зрения правоохранительных органов. При этом организация попрошайничества нередко сопряжена с правонарушениями высокого уровня общественной опасности».

Сообщается, что порядка 40 регионов России предусмотрели административную ответственность за такие действия на региональном уровне.

Отмечается, что в предложенном к рассмотрению законопроекте к действиям, которые могут быть квалифицированы в качестве приставания к гражданам в общественных местах, предлагается отнести «навязчивые действия, осуществляемые в отношении граждан против их воли (хватание за руки, за одежду, личные предметы) в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, гадания или попрошайничества в общественных местах».