Ташкент, 21 октября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В связи с высокой экономической активностью и спросом процентные ставки по кредитам в Узбекистане незначительно выросли по сравнению с началом 2021 года.

Процентная ставка

Как сообщает ЦБ страны, при этом средневзвешенная процентная ставка по кредитам физическим лицам в сентябре составила 21,4%, а по кредитам юридическим лицам — 21,1%.

По итогам сентября доходность депозитов в среднем по вкладам населения составила 20,3%, средствам юридических лиц — 15,3% и формируется на уровне 6−8% реальной доходности.

«Рассчитанные на основе инфляционных ожиданий населения реальные процентные ставки также остаются положительными, на уровне 3−4%», — говорится в сообщении регулятора.