Киев, , 14:46 — REGNUM Украина выполняет все реформы, которые необходимы для ее евроинтеграции, и ожидает от Европейского союза предоставления ей перспективы членства. Об этом 21 октября заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на IV Форуме ассоциаций в Киеве.

Дмитрий Кулеба Facebook.com/dmytro.kuleba

«Мы имплементируем амбициозные реформы во все более сложных обстоятельствах. Но любое обязательство требует цели. Наше ключевое ожидание от ЕС в этом отношении — это предоставление Украине европейской перспективы», — приводит его слова украинское издание «Европейская правда».

Также Кулеба добавил, что для такого решения, по его мнению, необходима политическая воля Евросоюза «без институциональных обязательств», и оно сыграет «очень важную роль».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова заявила, что запуск газопровода «Северный поток — 2» под контролем российского «Газпрома» усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской газотранспортной системы (ГТС) в её текущей конфигурации.