Таллин, 21 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Индекс цен на строительство в третьем квартале 2021 года вырос на 11,8% по сравнению с тем же кварталом 2020 года, сообщил Департамент статистикиЭстонии со ссылкой на собственные данные.

Maaleht.delfi.ee Зарплата в Эстонии

Отмечается, что основное влияние на рост цен в строительном секторе оказало подорожание материалов. Они стали дороже за год на 16,6%. В то же время затраты на рабочую силу в годовом сравнении увеличились на 4,4%, а на строительную технику — на 3,7%.

По сравнению с предыдущим кварталом расходы на рабочую силу выросли на 2%, на строительную технику — на 2,4%.

Цены на ремонтные работы выросли в квартальном сравнении на 5,4%, в годовом — на 10,4%. При расчете цен в строительном секторе учитываются строительство частных домов, многоэтажных жилых домов, промышленных и офисных зданий. При расчете цен на ремонтные работы учитывается работы в служебных помещениях.

Прямые расходы распределяются по трем основным группам: рабочая сила, строительная техника и стройматериалы.

Столь быстрый рост цен в строительстве тем показательнее, что в 2020 году они выросли по сравнению со средним показателем 2019 года всего на 0,4%.