Москва, 21 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Представители НАТО не обращались к России, в том числе по дипломатическим каналам, чтобы предложить диалог. В альянсе предпочитают «мегафонную» дипломатию, заявил 21 октября замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

Он отметил, что в блоке НАТО заявляют о сожалении из-за решения России закрыть своё дипломатическое представительство при альянсе и представительство альянса на своей территории. Но такое решение не «упало с неба», а стало ответом на откровенно недружественные шаги.

«Нет, [представители НАТО к РФ] не обращались. По дипломатическим каналам мы тоже ничего не получали», — сказал Грушко ТАСС.

Он подчеркнул, что в настоящий момент условий для продолжения диалога между Россией и Североатлантическим альянсом нет, такой диалог невозможен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление из-за решения России и заявил, что альянс остаётся открытым для диалога.

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