Ташкент, 21 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. За девять месяцев 2021 года объём экспорта Узбекистана (без учёта экспорта золота) вырос на 34% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в сообщении Центрального банка Узбекистана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«В условиях ускорения экономической активности и полного возобновления производственных процессов в ключевых отраслях экономики объём импорта в январе-сентябре текущего года вырос на 18,7% к соответствующему периоду прошлого года и достиг уровня предшествующего пандемии», — отмечает регулятор.

Также сообщается, что объём трансграничных денежных переводов в страну за девять месяцев 2021 года составил 5,7 млрд долларов, увеличившись на 34,2% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года (4,3 млрд долларов) и на 29% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года (4,5 млрд долларов).