Тамбов, 21 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Тамбовской области 21 октября подтверждено 164 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 46 тыс. 516 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 43 тыс. 834 пациента, в том числе 202 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1029 человек. Шесть новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.