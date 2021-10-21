В Южной Корее 80 тыс. человек вышли на митинги за улучшение условий труда
Сеул, 21 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. 20 октября члены Корейской конфедерации профсоюзов (KCTU) провели демонстрации в четырнадцати регионах Южной Кореи. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на представителей организации.
По их словам, порядка 550 тыс. членов профсоюза устроили забастовки на своих рабочих местах, а порядка 80 тыс. членов профсоюза вышли на митинги в 13 городах страны, требуя улучшения условий труда для временных сотрудников и повышения минимального размера оплаты труда.
По оценкам, в Сеуле на митинг вышли около 27 тыс. человек, из-за чего власти направили к площади Кванхвамун около 11 тыс. полицейских для поддержания порядка. Однако протестующие, до последнего момента не разглашавшие место проведения митинга, собрались на станции Содэмун, из-за чего органам правопорядка пришлось срочно передислоцироваться.
Между тем представитель конфедерации профсоюзов сообщил, что все участники были в масках и соблюдали социальную дистанцию.