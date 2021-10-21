Сеул, 21 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. 20 октября члены Корейской конфедерации профсоюзов (KCTU) провели демонстрации в четырнадцати регионах Южной Кореи. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на представителей организации.

Andrew Currie Сеул

По их словам, порядка 550 тыс. членов профсоюза устроили забастовки на своих рабочих местах, а порядка 80 тыс. членов профсоюза вышли на митинги в 13 городах страны, требуя улучшения условий труда для временных сотрудников и повышения минимального размера оплаты труда.

По оценкам, в Сеуле на митинг вышли около 27 тыс. человек, из-за чего власти направили к площади Кванхвамун около 11 тыс. полицейских для поддержания порядка. Однако протестующие, до последнего момента не разглашавшие место проведения митинга, собрались на станции Содэмун, из-за чего органам правопорядка пришлось срочно передислоцироваться.

Между тем представитель конфедерации профсоюзов сообщил, что все участники были в масках и соблюдали социальную дистанцию.