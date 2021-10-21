Краугевац, , 18:24 — REGNUM В мемориальном комплексе «Крагуевацкий октябрь» вблизи города Крагуевац в центральной Сербии 21 октября прошли мероприятия в память о мирных жителях города, расстрелянных 80 лет назад фашистскими оккупантами. На мероприятиях присутствовал президент Сербии Александр Вучич.

Флаг Сербии Knight Foundation

Вучич положил венок перед памятником «V3», воздвигнутом на месте, где 21 октября 1941 года немецкие оккупационные войска расстреляли учеников и преподавателей Крагуевацкой гимназии, передает телеканал РТС.

Жертвам поклонились и представитель Германии — вице-спикер Бундестага Клавдия Рот.

Напомним, что расстрел мирных жителей города Крагуеваца считается одним из самых страшных преступлении немецкой армии во Второй мировой войне. Жителей Крагуеваца расстреляли, чтобы отомстить за десять убитых и 26 раненных партизанами и четниками немецких солдат. В соответствии с приказом немецкого командования, за одного убитого немецкого солдата должно было расстрелять 100 человек, за одного раненного — 50. Точное количество жертв до сих пор не установлено. Музей «21 октября» располагает данными о 2796 расстрелянных жителей города и окрестных сел.