Джакарта, 21 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Китай обвиняют в давлении на Индонезию из-за исследовательских кораблей в море Натуна, сообщает Sindonews.

stratman² (2 many pix!) Острова Натуна. Вид с самолёта

В СМИ говорится, что помимо Индонезии, Малайзию также постигла аналогичная участь, когда китайские корабли работали недалеко от исключительной экономической зоны Куала-Лумпура.

Китайское исследовательское судно Haiyang Dizhi 10 работает у побережья острова Натуна с конца августа.

Малайзия, в отличие от Филиппин и Индонезии, занимает твердую позицию в отношении присутствия китайских исследовательских судов в исключительной экономической зоне страны. Две недели назад власти Малайзии вызвали китайского посланника в знак протеста против присутствия 4600-тонного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 633 случая заражения коронавирусом.

Подробнее в материале:В Индонезии за сутки выявили 633 носителя SARS-CoV-2