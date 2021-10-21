Нижневартовск, Югра, 21 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Югре на стройплощадке Нижневартовской окружной клинической больницы, которую строят более 10 лет, сотрудниками Федеральной службы безопасности проводятся оперативные мероприятия. Об этом сообщает телеграм-канал «Мегаполис Югра» со ссылкой на собственные источники.

Пресс-служба «Единой России» в ХМАО Строительство больницы в Нижневартовске

По информации канала, опрашиваются представители подрядчика строительства и регионального управления капитального строительства. А также проверяются государственные закупки медицинского оборудования, выясняются причины затяжного строительства объекта.

Отмечается, что проверке ФСБ предшествовала критика губернатора Югры Натальи Комаровой срыва срока сдачи объекта. По словам главы ХМАО, в срыве сроков сдачи виновен подрядчик строительства — ООО «Монолитстрой».