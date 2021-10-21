Токио, 21 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В сети появилось изображение новой версии пикапа Toyota Tundra 2022 модельного года под названием Capstone. Об этом сообщает Motor1.

Carscoops Toyota Tundra

Отмечается, что новая версия будет находится на ступень выше уже представленных комплектаций SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition и TRD Pro.

Судя по изображению, новая версия Tundra получила множество хромированных акцентов. Кроме того, эмблема i-Force Max, расположенная на капоте, указывает на то, что модель оснащена гибридной системой на базе шестицилиндрового мотора на 3,5 л, который дополняется электромотором. Общая мощность такой установки составляет 437 л. с. и 790 Нм крутящего момента.

Пока нет информации о том, получит ли версия Tundra Capstone кроме гибридной установки обычную модификацию с двигателем внутреннего сгорания.

По предварительной информации, стоимость новой топовой версии будет составлять от 70 000 долларов (4 971 099 рублей).

Ранее компания Toyota представила новую версию обновленного кроссовера RAV4 под названием Adventure.

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