В Ярославле поликлинику перепрофилируют под ковид
Ярославль, 21 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Ярославле корпус Центральной городской больницы на проспекте Октября 52, в котором располагается взрослая поликлиника №1, перепрофилируют под приём больных COVID-19. Об этом сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.
Пациентов, нуждающихся в амбулаторном лечении, перенаправят во взрослую поликлинику №2, которая расположена на улице Угличской, 38. В отделении на проспекте Октября будет развернуто 160 коек для долечивания пациентов с ковидом.
Тем, кто прикреплён к ЦГБ, но не проживает в Кировском и Ленинском районах города, для вызова врача необходимо будет обращаться в медорганизацию по месту проживания. Без изменений продолжил свою работу терапевтический дневной стационар во второй взрослой поликлинике на Угличской.