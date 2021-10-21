Ярославль, 21 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Ярославле корпус Центральной городской больницы на проспекте Октября 52, в котором располагается взрослая поликлиника №1, перепрофилируют под приём больных COVID-19. Об этом сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Yarregion.ru Поликлиника ЦГБ Ярославля

Пациентов, нуждающихся в амбулаторном лечении, перенаправят во взрослую поликлинику №2, которая расположена на улице Угличской, 38. В отделении на проспекте Октября будет развернуто 160 коек для долечивания пациентов с ковидом.

«На проспекте Октября продолжает функционировать офтальмологический травмпункт и городской офтальмологический клинико-диагностический центр. Кроме того, оказание амбулаторной медицинской помощи в поликлинике на пр. Октября, 52А (бывшая поликлиника КБ №5, корпус во дворе ЦГБ) остается без изменений», — уточнили в департаменте.

Тем, кто прикреплён к ЦГБ, но не проживает в Кировском и Ленинском районах города, для вызова врача необходимо будет обращаться в медорганизацию по месту проживания. Без изменений продолжил свою работу терапевтический дневной стационар во второй взрослой поликлинике на Угличской.