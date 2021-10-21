Нижний Новгород, 21 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки 40 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Sev.gov.ru Палата с аппаратами ИВЛ

Накануне сообщалось также о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Это рекордный показатель смертей за сутки за время эпидемии.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7325 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 октября в регионе выявили 737 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной максимальный прирост зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось о 728 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 183 417 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 10 577 человек.