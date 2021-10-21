Великий Новгород, 21 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве при строительстве дорог в Новгородской области. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Гендиректор ООО «НовСтройРесурс» предстанет перед судов в Новгородской области.

Перед судом предстанет генеральный директор ООО «НовСтройРесурс» Юрий Лизанец, которого обвиняют в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, обвиняемый в период 2019—2020 года заключил четыре контракта с должностными лицами органов местного самоуправления Солецкого муниципального района Новгородской области на ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования.

При этом при исполнении ремонтных работ использовались материалы, которые незаконно добывались с карьеров, расположенных около деревень Малые Липицы и Выбити Солецкого муниципального района Новгородской области. Таким образом, обвиняемый необоснованно и незаконно выставил финансовые требования об оплате за фактически невыполненные виды и объемы работ на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Как уточнили в пресс-служба УМВД России по Новгородской области, уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки, проведённой сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСБ. В рамках расследования уголовного дела проводились обыски с участием сотрудников полиции, в результате которых были изъяты документация, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — подытожили в СК по Новгородской области.