Москва, 21 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Москве с 8 ноября заблокируют социальные карты некоторых категорий жителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Soccard.ru Социальная карта москвича

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В столице вводятся новые ограничения на период действия нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября включительно, а также после них. С 8 ноября перестанут работать социальные карты у жителей Москвы старше 60 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания.

Ограничение не распространяется на тех, кто переболел коронавирусной инфекцией в последние шесть месяцев, а также вакцинировался. При этом карта будет разблокирована уже после первой прививки.