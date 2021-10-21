Таллин, 21 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Неделя Северных стран проходит в Нарве (северо-восточная Эстония) предлагает широкий спектр мероприятий на любой вкус: выставки, экскурсии, викторина, бесплатный концерт, ужин и семейные дни. Об этом сообщили в представительстве Совета министров Северных стран в Эстонии.

Флаг Эстонии

«Мы хотим ознакомить с ценностями, образом жизни и культурой Северных стран и показать, чему мы можем научиться на их опыте, а также как применить его в нашей собственной жизни», — заявил руководитель проекта Евгений Тимощук.

Он добавил, что при разработке программы были учтены различные потребности. Например, чтобы послушать бесплатный концерт финского саксофониста и композитора Timo Lassy и принять участие в семейных мероприятиях, не надо выходить из дома — трансляции будет вестись в интернете.

В течение недели открыты четыре выставки, которые можно посетить и принять в них участие в режиме онлайн. Для участия в видеоконкурсе «Я — скандинав» надо записать видеоролик продолжительностью до одной минуты на темы, связанные с Северными странами. Конкурс открыт для всех, работы принимаются до 24 октября. Победитель получит приз — телефон Samsung Galaxy S21.

Кроме того, в сотрудничестве с нарвским стартапом разработана мобильная приключенческая игра-виртуальная прогулка по Нарве. Игра-прогулка проведет по разным частям города и расскажет интересные истории о том, как небольшой прибрежный городок стал торговым городом и какова была роль Северных стран в этом развитии.

Неделя приурочена к 30-летию Совета Северных стран.