Сухум, 21 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Археологи из России, находящиеся на раскопках в Абхазии, вскрыли древний свинцовый саркофаг, найденный возле города Очамчира. Об этом 21 октября сообщает агентство «Апсныпресс».

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"Это уникальная находка не только на территории Абхазии, но и всего Кавказа, всего Северного и Восточного Причерноморья», — сказал журналистам один из руководителей экспедиции Александр Скаков. — Надеюсь, после реставрации он займет надлежащее место в Абхазском государственном музее».

Внутри саркофага нашли останки скелета человека, как и ожидали учёные. Скелет сохранился плохо, так как подобные саркофаги не способствуют сохранности, к тому же артефакт долгое время находился во влажных грунтах.

Останки предположительно принадлежат священнослужителю или высокопоставленному чиновнику. Его останки будут изучать специалисты.

На вскрытии саркофага также присутствовали абхазские археологи, министр культуры Абхазии Гудис Агрба, президент Академии наук республики Зураб Джопуа и глава абхазской православной церкви иерей Висарион Аплиаа.

Напомним, свинцовый саркофаг нашли в Абхазии в августе. Эксперты датировали его V — VI веком. В мире подобных саркофагов насчитывается около сорока.